A Turquia e País de Gales entram esta quarta-feira em campo para jogar a segunda jornada da fase de grupos. A contar para o Grupo A, a Turquia procura os primeiros pontos, enquanto o País de Gales quer voltar a somar, depois do empate frente à Suíça. A partida tem início às 17h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP dedicado totalmente ao Euro2020.