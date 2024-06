Euro2024. Escócia - Suíça

A Escócia e a Suíça empataram, 1-1, em Colónia, num jogo do grupo A do Campeonato da Europa de futebol de 2024. Scott McTominay marcou para os escoceses, Xherdan Shaqiri fez o golo helvético. A Escócia entrou ligeiramente melhor no jogo, com mais ímpeto, e num contra-ataque fulminante inaugurou o marcador à passagem do minuto 13. Contra golpe lançado por Billy Gilmour, McGregor temporiza, dá em McTominay e o médio do Manchester United vê o seu remate ser desviado por Fabian Schar para dentro da baliza. A Suíça respondeu à desvantagem, ao minuto 26, depois de um erro da seleção escocesa. Xherdan Shaqiri aproveita um atraso sem precisão de Ralston, e rematou com o pé esquerdo de fora da área ao ângulo superior esquerdo. Os helvéticos continuaram a carregar e estiveram perto de passar para a frente do marcador. O avançado suíço Ndoye tirou o defesa escocês da frente e rematou para grande intervenção de Dunn, após uma belíssima construção ofensiva. Na segunda parte, perto da hora de jogo, grande perdida para a Suíça e para Ndoye. O avançado, com uma grande movimentação a rodar sobre o defesa escocês, aparece em zona frontal na cara do guarda-redes Angus Gunn e rematou ligeiramente ao lado. Numa partida viva e na sequência de um livre, a Escócia quase marcou. Um livre lateral bem batido por Robertson encontrou a cabeça do central Hanley, que teve pontaria a mais e acertou em cheio no poste. No período de descontos nota para um grande corte de Manuel Akanji a "roubar" o golo ao escocês Scott McTominay. Na classificação, a anfitriã Alemanha, que bateu a Hungria por 2-0, lidera, com seis pontos, e já está apurada para os oitavos, enquanto os helvéticos são segundos, com quatro, os escoceses terceiros, com um, e os magiares quartos, a zero.