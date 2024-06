Euro2024. Eslováquia surpreende Bélgica

O resultado de 1-0 constitui a primeira surpresa deste Europeu. Logo aos 7 minutos, e contra todas as expectativas, a Eslováquia adiantou-se no marcador (0-1) num tento apontado por Ivan Schranz, após um remate de um ângulo difícil ao centro da baliza. Os belgas reagiram mas falharam uma série de oportunidades flagrantes, além de dois golos anulados pelo VAR, ambos a Romelu Lukaku. Na Bélgica, seleção detentora de maiores pergaminhos face à Eslováquia, Kevin De Bruyne e Lukaku foram insuficientes para virar o resultado. Na verdade, a Eslováquia até podia ter dilatado o marcador. No entanto, perto do final, Lukaku marcou pela segunda vez, mas o VAR voltou a anular o empate. Em Frankfurt, a seleção eslovaca lidera a par da Roménia. Também hoje, no outro jogo deste grupo, a Roménia obteve uma vitória importante por 3-0 diante da Ucrânia.