Euro2024. Eslovénia - Dinamarca

A Dinamarca e a Eslovénia empataram, 1-1, em jogo referente ao Grupo C do Campeonato da Europa de futebol de 2024. Christian Eriksen marcou para os dinamarqueses, Erik Janza empatou para os eslovenos. A Dinamarca começou o jogo por cima do adversário, mais forte nos duelos, com mais posse de bola e com jogadas de maior perigo junta da baliza da Eslovénia defendida por Jan Oblak. Mas foram os eslovenos a causar o jogada de maior perigo. Sesko arranjou uma pequena nesga de espaço e rematou colocadíssimo com a bola a passar muito perto do poste direito da baliza de Shmeichel. Primeiro sinal de perigo. Logo de seguida a Dinamarca marca golo. Lançamento rápido de Bah para Jonas Wind, com o avançado a deixar Eriksen isolado com um toque de calcanhar. O médio marca no seu regresso ao Europeu, depois de ter sido protagonista em 2021, pelas piores razões, ao ter colapsado em campo. estava aberto o ativo para os dinamarqueses. Na segunda parte, a Dinamarca esteve muito perto de ampliar a vantagem, valeu a grande defesa de Oblak. Grande mancha do guarda-redes da Eslovénia a negar o golo a Hojlund, após cruzamento rasteiro de Kristiansen. Na resposta a Eslovénia podia ter empatado a partida. Uma jogada bem gizada pelos eslovenos e Sporar termina a cruzar para Adam Gnezda Cerin que cabeceia ao lado da baliza de Schmeichel. Depois do ameaço, marca a Eslovénia e empata a partida. Erik Janza rematou com o pé esquerdo de fora da área, a bola ainda desviou num jogador dinamarquês, e parou no fundo das redes de Kasper Schmeichel. Com o primeiro empate do Euro2024, ao sexto jogo, as duas seleções ficam com um ponto, na frente do Grupo C, à espera do confronto entre a Inglaterra e a Sérvia, que se defrontam ainda hoje, em Gelsenkirchen.