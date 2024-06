Euro2024. Espanha - Croácia

A Espanha endiabrada goleou a Croácia no estádio Olímpico de Berlim, por 3-0, em jogo inaugural do grupo B do Campeonato da Europa. Os golos de "La Roja" foram apontados por Alvaro Morata, Fabián Ruiz e Dani Carvajal. A Espanha entrou forte na partida com pressão alta sobre a Croácia e a dominar nos lances divididos, mas foi num contragolpe que os espanhóis inauguraram o marcador. A Espanha recupera a bola a meio-campo e Fabián Ruiz, com um belo passe para a avenida que se abriu entre os centrais da Croácia, encontra Alvaro Morata. O avançado disparou de pé esquerdo e bateu Livakovic. Pouco depois nem deu tempo para a Croácia respirar e a Espanha duplicava o marcador por intermédio de Fabián Ruiz. Mais um belo desenho ofensivo da Espanha, desta feita a partir do corredor direito. Pedri descobriu Fabián Ruiz à entrada da área, o médio tirou dois adversários do caminho e atirou rasteiro para o fundo das redes croatas. Nos descontos (45+2) da primeira parte os espanhóis ampliaram o "placard". Após um canto curto, Lamine Yamal faz um belo cruzamento, tenso, para o interior da área onde surgiu Dani Carvajal, muito oportuno, a fugir à defesa croata e com um toque subtil assinou o 3-0. No início do segundo tempo a Espanha esteve perto de novo golo. Pedri soltou para Lamine Yamal, que apareceu na direita e rematou para boa defesa do guarda-redes croata Livakovic. A Croácia respondeu de seguida e esteve perto de reduzir. Após várias carambolas a defesa espanhola conseguiu sacudir o perigo. Ao minuto 80 a Croácia esteve, de novo, perto de reduzir através de uma grande penalidade. Erro crasso de Unai Simón ao tentar jogar a bola com os pés, oferecendo-a a Majer. O croata recuperou-a na área, entregou em Petkovic e quando o avançado se preparava para desviar para a baliza apareceu Rodri a fazer falta. Unai Simón defende o penálti cobrado por Petkovic, mas a croácia marcou na recarga. Após análise do VAR, o golo foi anulado. A formação comandada por Rodrigo de la Fuente isolou-se de forma provisória na liderança do Grupo B do Euro2024, com três pontos, num dia em que, no outro jogo do agrupamento, a Itália inicia a defesa do título frente à Albânia, em Dortmund.