Euro2024. Espanha - Itália

A Espanha juntou-se à anfitriã Alemanha nos oitavos de final do Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao vencer a campeã em título Itália por 1-0, na segunda jornada do Grupo B. Espanha entrou muito forte, a todo o gás no encontro, e esteve perto de inaugurar o marcador. Nico Williams cruzou para a área onde surgiu Pedri de cabeça a rematar para defesa de Gianluigi Donnarumma. Pouco depois, nova grande oportunidade para a Espanha. Enorme cruzamento de Morata e Nico Williams, de cabeça, falha ligeiramente o alvo. A Espanha continuou a carregar sobre a defensiva da "squadra azzurra", e Morata, ao minuto 24, apareceu na cara de Donnarumma. Valeu a excelente mancha feita pelo guarda-redes italiano a defender o remate do avançado espanhol. No minuto seguinte grande intervenção de Donnarumma. Remate forte de Fabián Ruiz para nova intervenção soberba do guarda-redes italiano. Só dava Espanha e perto da meia hora de jogo "La Roja" giza uma belíssima jogada entre Yamal, Fabián Ruiz e Carvajal que endossou para Rodri rematar em jeito. A bola não passou na defesa italiana. Aos 41 minutos novo remate perigoso da Espanha. Fabián Ruiz disparou forte de fora da área para Donnarumma encaixar com segurança. Num jogo de sentido único na primeira parte, a Espanha colecionou várias hipóteses de inaugurar o marcador, mas as intenções espanholas esbarraram num muro chamado Gianluigi Donnarumma. No regresso dos balneários a Espanha continuou a controlar o jogo e foi com alguma naturalidade que inaugurou o marcador ao minuto 55. Nico Williams trabalhou na esquerda e cruzou para um ligeiro cabeceamento de Morata. Calafiori acaba por tocar na bola, que só parou no interior da baliza. A Itália respondeu pouco depois através de um bom cruzamento de Cristante, mas não apareceu ninguém a desviar a bola. Perdeu-se uma boa chance de a Itália marcar. A Espanha continuou a carregar e teve uma oportunidade para ampliar o marcador ao minuto 70. Nico Williams perto de um golaço. O pontapé do avançado espanhol bateu na trave da baliza italiana. Donnarumma estava batido. No período de descontos Ayoze Pérez teve no pé direito a oportunidade de fazer o segundo para a Espanha, mas mais uma vez o remate esbarrou no muro chamado Donnarumma. A Espanha venceu a Itália e carimbou a passagem aos oitavos de final do Euro2024. Na classificação do Grupo B, a Espanha passou a somar seis pontos, contra três da Itália e um de Albânia e Croácia, que na quarta-feira empataram a dois golos, em Hamburgo.