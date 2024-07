França bate Bélgica graças a autogolo

Aos 85 minutos, o golo que deixa os gauleses no possível caminho de Portugal. A França venceu esta tarde a Bélgica por 1-0, num autogolo de Jan Vertonghen. Os "diabos vermelhos" caem perante uma das seleções favoritas deste Europeu de futebol. Em Dusseldorf, na Merkur Spiel-Arena, a seleção gaulesa, com Mbappé em campo, chega aos quartos de final do torneio depois de o ex-benfiquista Jan Vertonghen desviar um remate do suplente Kolo Muani. França irá jogar com o vencedor da partida de Portugal com a Eslovénia. O jogo dos quartos de final está marcado para sexta-feira, em Hamburgo, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa). A equipa gaulesa foi campeã europeia em 1984 e 2000. (Foto:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)