Euro2024. Hungria - Suíça

A Suíça entrou com o pé direito no Campeonato da Europa de 2024 com uma vitória sobre a Hungria, por 3-1, em jogo do grupo A disputado em Colónia. A Suíça entrou confiante na partida a dominar a posse de bola e cedo inaugurou o marcador. Kwadwo Duah finaliza com classe após passe magistral de Michel Aebischer a rasgar entre os centrais magiares. Pouco antes do intervalo foi Michel Aebischer duplica a vantagem helvética com um remate fora da área de pé direito, um disparo indefensável. Na segunda parte a Hungria, em desvantagem, teve que tomar conta das rédeas do jogo e reduziu à passagem do minuto 66 por intermédio de Barnabás Varga na sequência de um cruzamento teleguiado de Szoboszlai. No período de desconto a Suíça matou o jogo com o terceiro golo. Breel Embolo faz um chapéu perfeito ao guarda-redes húngaro no coração da área. Com este triunfo, os suíços igualaram a Alemanha, que ontem goleou a Escócia (5-1), com 3 pontos. Húngaros e escoceses ainda não pontuaram na competição.