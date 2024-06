Euro2024. Inglaterra - Eslovénia

A Inglaterra e a Eslovénia empataram a zero, em jogo do Grupo C da Campeonato da Europa de futebol de 2024. Ambas as seleções seguem para os oitavos de final da competição Bom início de jogo com a Eslovénia a não se amedrontar contra a Inglaterra e foi a primeira a causar algum frissom. Cabeceamento de Sesko para as mãos de Pickford após assistência de Petar Stojanovic de cabeça. Ficou o aviso dos eslovenos. À passagem do primeiro quarto de hora, a partida prosseguiu sem claras ocasiões de golo. A Inglaterra teve mais posse de bola, mas a Eslovénia tem estado mais incisva. E taticamente não concedeu muitos espaços, mas perto do intervalo a seleção dos três leões esteve a centímetros de inaugurar o marcador. Gallagher e Kane não chegaram a um cruzamento venenoso de Trippier. Na segunda parte a Inglaterra entrou a todo o gás, insistiu, com muita posse de bola, a Eslovénia não conseguiu sair do seu meio campo, mas também defendeu muito bem. Nos descontos a Inglaterra dispôs da melhor oportunidade, Cole Palmer rematou para defesa segura de Jan Oblak.