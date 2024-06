Euro2024. Países Baixos - França

Os Países Baixos, campeões em 1988, e a França, vencedora da prova em 1984 e 2000, selaram o primeiro 0-0 na edição 2024 do Campeonato da Europa de futebol, na segunda jornada do Grupo D. Início de jogo vivo com chances de golo de parte a parte. O neerlandês Frimpong aparece em boa posição, mas Maignan sacode para canto. Na resposta remate de longe de Griezmann para boa defesa de Verbruggen. Ao minuto 14 grande oportunidade para a França. Griezmann apareceu em muito boa posição para marcar, mas atrapalhou-se e falhou o remate. Os Países Baixos também estiveram de novo perto do golo, valeu a defesa de Maignan a remate de Gakpo. Ao intervalo registava-se um nulo após uma primeira parte bastante repartida. A França teve mais bola, mas os Países Baixos revelaram acutilância no contra-ataque, faltando um pouco mais de critério na decisão final. A França entrou mais forte e melhor no segundo tempo e dispôs de duas belas oportunidades. Tchouaméni subiu mais alto que a defensiva neerlandesa e cabeceou, mas a bola saiu por cima da trave. No minuto seguinte Griezmann falha de forma incrível. O avançado francês rematou na pequena área, após um passe adocicado de Kanté, valeu a grande defesa de Verbruggen. Ao minuto 69, golo anulado aos Países Baixos por fora de jogo. Xavi Simons rematou forte, mas a equipa de arbitragem encontrou uma irregularidade no lance. Denzel Dumfries importunou o guarda-redes francês Maignan de se fazer à bola. A partida terminou com o primeiro nulo do Campeonato da Europa. Países Baixos e França somam mais um ponto do que a Áustria, isolada no terceiro posto, com três, depois do 3-1 à Polónia, quarta, ainda a zero.