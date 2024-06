Euro2024. Portugal - Chéquia

Portugal estreia-se esta noite no Campeonato Europeu de Futebol, com um duelo frente à Chéquia, em Leipzig, na Alemanha, no dia em que arrancaram os jogos do Grupo F, tendo já a Turquia vencido a Geórgia por 3-1, e em que fica fechada a primeira jornada da fase de grupos.

A Seleção Nacional entra em campo às 20h00 horas de Lisboa, na Red Bull Arena, naquele que será o quarto duelo com os checos em fases finais de Campeonatos da Europa.





Também os adeptos nacionais se mostram prudentes, como disse à agência Lusa, Ricardo Valentim. Este português viajou de Elvas com um amigo para assistir aos dois primeiros jogos de Portugal e acredita no triunfo, mas tem algumas dúvidas depois da derrota no particular com a Croácia.





“Tenho algumas reticências depois do jogo com a Croácia, mas acredito que já corrigiram tudo o que havia por corrigir e que a perder que sejam nesses jogos particulares”, afirmou.





Apesar da dúvida, confia que Portugal vai vencer hoje por 3-1, salientando a importância de ganhar o agrupamento para “evitar adversários mais difíceis nos jogos a eliminar”.

O treinador da Seleção Nacional, Roberto Martinez, fala em confiança colectiva, ainda assim há que ser cauteloso frente à equipa checa.