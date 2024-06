Euro2024. Roménia - Ucrânia

A Roménia dominou e venceu com clareza a Ucrânia por 3-0 no jogo de estreia do Grupo E do Campeonato Europeu de Futebol.

Stanciu, à passagem da meia-hora, Razvan Marin e Dennis Man, já na segunda metade, foram os artífices do resultado final. Do lado ucraniano, destaque pela negativa para o guardião Lunin, que ficou mal na fotografia em dois dos golos sofridos.







Na classificação do Grupo E, a Roménia, que só ultrapassou a fase de grupos em 2000, lidera com três pontos, enquanto os ucranianos estão a zero, para já como a Bélgica e a Eslováquia, que se defrontam ainda hoje, em Frankfurt.