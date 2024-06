A competir na pista quatro, ao lado do húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico, o português completou a prova em 3.38,099 minutos, a 2,977 segundos do bielorrusso Aleh Yurenia, que se sagrou campeão da Europa, ao deixar o magiar em segundo, a 0,370 segundos.



Esta foi a terceira medalha de Portugal nos Europeus, depois da prata de Pimenta em K1 500 e do ouro de Iago Bebiano e Kevin Santos em K2 200.