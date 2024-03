Evanilson e Galeno em dúvida para o Clássico frente ao Benfica

Os melhores marcadores do Porto desta época saíram com queixas da última partida e vão ser reavaliados este sábado.



Taremi ainda surge no boletim clínico do Porto, mas o iraniano pode conseguir recuperar a tempo.

Depois de garantir o apuramento para as meias-finais da Taça, os dragões procuram voltar a entrar na luta pelo título, numa época em que perderam todos os duelos com os rivais mais diretos.

O Estádio do Dragão vai ter lotação esgotada para este jogo da vigésima quarta jornada.

Sérgio Conceição destacou a importânica deste encontro para o resto da época.