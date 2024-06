Faltou um bocadinho `assim` à Eslovénia

Um golo de Jovic na última jogada do encontro com a Eslovénia salvou a Sérvia de uma eliminação quase certa do Euro2024. O duelo balcânico terminou empatado a uma bola, já que Karnicnik havia inaugurado o marcador aos 69 minutos. O Grupo C, que hoje completa a segunda jornada com o Inglaterra-Dinamarca, está ao rubro.

A Eslovénia esteve à beira de conquistar a primeira vitória em Europeus e um igualmente inédito apuramento para a fase seguinte, mas com este resultado somou um ponto ao que já trazia da primeira jornada, totalizando agora dois, antes do embate com a Inglaterra reservado para a última ronda. A Sérvia marcou hoje o primeiro ponto.