Famalicão e Rio Ave empatam a zero

Famalicão e Rio Ave empataram 0-0, no Minho, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando ambos as segundas igualdades seguidas. Nos mais recentes jogos para o campeonato, os minhotos empataram na visita ao Casa Pia (1-1), o mesmo resultado obtido pelo emblema de Vila do Conde no terreno do Benfica (1-1), num embate referente à primeira jornada. O Famalicão, que somou o segundo empate seguido e o terceiro encontro sem conquistar os três pontos, permanece no sexto posto, com 12 pontos, menos um do que os vizinhos do Gil Vicente, enquanto o Rio Ave, apesar de ainda não ter vencido na edição de 2025/26 da I Liga, subiu ao 16.º lugar, com os mesmos cinco pontos de Estoril Praia e Tondela.