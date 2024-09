Famalicão - Nacional sem golos

Famalicão e Nacional empataram hoje sem golos, numa partida muito equilibrada da sétima jornada da I Liga na qual os guarda-redes foram os principais responsáveis pelo nulo.

Os famalicenses contabilizam assim o quarto jogo sem vencer, ficando, por isso mesmo, em quinto lugar à condição, com 12 pontos. O Nacional consegue regressar aos jogos com pontos, mas permanece no penúltimo lugar, com cinco, em igualdade com Estrela da Amadora e Boavista.



A partida começou com um ritmo bastante elevado, com as duas equipas a criarem situações de perigo. O Nacional fez a primeira ameaça aos quatro minutos, por intermédio de Gustavo Garcia. O jogador rematou de longe, valendo uma boa defesa de Zlobin.



No minuto seguinte, os da casa criaram a primeira oportunidade, mas o remate de Sorriso passou a rasar o poste. O jogador do Famalicão saiu lesionado deste lance, sendo a primeira contrariedade para Armando Evangelista no encontro, que fez entrar Gil Dias entrar para o seu lugar, aos nove minutos.



A intensidade baixou bastante, mas os famalicenses conseguiram criar as melhores oportunidades de golo. Aos 21 minutos, Zaydou rematou de fora da área e obrigou Lucas França a uma grande defesa, pouco depois, foi a vez de Gil Dias rematar para mais uma boa intervenção do guardião da equipa madeirense.



Já a chegar ao intervalo, os ânimos começaram a aquecer nos bancos e dois diretores do Famalicão acabaram mesmo por ser expulsos por protestos. O treinador do Nacional, Tiago Margarido, viu o cartão amarelo.



A segunda parte arrancou com menos intensidade, ainda assim, a formação da casa continuou a ser a equipa que mais conseguiu chegar com perigo à baliza adversária.



Gustavo Sá, aos 50 minutos, depois de um bom trabalho de Aranda, não chegou a tempo para fazer a emenda e, 10 minutos depois, Lucas França voltou a estar em destaque com mais uma boa defesa, depois de um remate frontal de Aranda.



O Nacional sentiu nesta fase grande dificuldade em subir no terreno e, de cada vez que o fazia, foi sempre sem grande nexo e perigo.



Ainda assim, a melhor oportunidade do Nacional aconteceu aos 70 minutos. Luís Esteves recebeu a bola dentro da área e, à meia volta, atirou à baliza, mas Zlobin, com bons reflexos, negou o golo.



O Famalicão foi perdendo intensidade e os insulares foram crescendo. Aos 72, Luís Esteves voltou a criar perigo, com um remate rasteiro e, mais uma vez, Zlobin resolveu.



