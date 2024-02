Famalicão - Sporting cancelado por falta de policiamento

Com a ausência de forças de segurança, registaram-se confrontos entre adeptos pelas 18h00, a hora inicialmente prevista para o arranque da partida.







Confrontos estes que aconteceram aquando da chegada de um grupo elevado de adeptos do Sporting, sem políciamento de escolta. Há a registar um ferido.







Relativamente ao adiamento do jogo, as regras determinam que tem de haver 15 agentes da polícias em cada jogo da I Liga, mas apenas dois policias compareceram a este jogo.

De acordo com fontes da PSP, 13 elementos das forças policiais apresentaram justificação médica e não se apresentaram ao serviço.

A não comparência por parte dos agentes da autoridade surgem no seguimento dos protestos que as forças de segurança têm vindo a apresentar nos últimos dias.





“A Liga Portugal informa que, devido a dificuldades de policiamento que lhe são alheias, o início do jogo entre FC Famalicão e Sporting, referente à jornada 20 da I Liga portuguesa, está previsto para as 19:00”, refere o comunicado da entidade que tutela o principal campeonato português.



As bancadas do Estádio Municipal de Famalicão continuaram vazias a menos de 30 minutos do horário inicialmente previsto para o início do encontro da 20.ª jornada da I Liga portuguesa, as 18:00, já que a entrada de espetadores nos estádios de futebol exige a supervisão das forças de segurança.



Apesar de referir que é “alheia aos motivos que levaram ao atraso no início do jogo”, a LPFP dizia-se “intransigente na defesa das garantias de segurança nas partidas das competições por si organizadas, de forma a assegurar a proteção de adeptos e intervenientes”, apesar de lamentar “o transtorno causado às equipas e adeptos”.



A LPFP e os dirigentes dos dois clubes reuniram-se e dicidiram adiar o jogo, com data ainda a anunciar.



A falta de agentes da PSP para supervisionar o jogo entre minhotos e ‘leões’ dá-se após protestos das forças de segurança em Lisboa e no Porto, relacionados com a atribuição do suplemento de missão.



De relembrar que este tipo de serviço, nos jogos de futebol, são gratificados feitos pelas forças policiais.