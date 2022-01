Famalicão e Belenenses SAD acertam hoje o calendário da I Liga de futebol, com as duas equipas a defrontarem-se em jogo em atraso da 16.ª jornada, adiado em dezembro devido a um surto do coronavírus nos famalicenses. O Belenenses SAD terá novo treinador no banco de suplentes, no confronto entre os dois últimos classificados do campeonato.