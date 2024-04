O novo presidente do FC Porto, André Villas-Boas, vai tomar posse a 7 de maio. A cerimónia da tomada de posse do novo presidente e dos novos órgãos sociais está marcada para terça feira no estádio do dragão. O antigo treinador dos portistas teria de tomar posse até 15 dias depois da eleição, ou seja, o prazo-limite era 12 de maio.