O FC Porto não foi além de um empate na Madeira, frente ao Marítimo, na 32.ª jornada da Liga Portuguesa. Numa partida bem disputada entre as duas equipas, Otávio foi o primeiro a marcar, aos 28 minutos. No entanto, Daniel Ramos mostrou uma equipa bem trabalhada que na segunda metade conseguiu chegar ao empate por intermédio de Djoussé, após pontapé de canto. Com este resultado, o FC Porto fica a dois pontos do Benfica, que amanhã vai jogar em Vila do Conde, com o Rio Ave.