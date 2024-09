FC Porto mantém distância para o líder

O FC Porto manteve distâncias na vice-liderança da I Liga ao alcançar o triunfo mais robusto da época na receção ao Arouca (4-0), da sétima jornada, num encontro sentenciado em superioridade numérica na segunda parte.

No Estádio do Dragão, no Porto, os espanhóis Samu (47 minutos) e Nico González (51), o brasileiro Galeno (57) e o sueco Deniz Gül (85) construíram o triunfo dos anfitriões, que não tinham derrotado os ‘lobos’ na época passada e reagiram à estreia negativa na Liga Europa.



A tarefa ‘azul e branca’ ficou simplificada a partir da expulsão por acumulação de cartões amarelos do turco Güven Yalçin (43 minutos), que ‘inclinou’ a tendência do encontro na direção da baliza visitante e ajudou os anfitriões a manterem-se 100% vitoriosos em casa.



O FC Porto reassumiu o segundo lugar, com 18 pontos, três abaixo do campeão nacional e líder isolado Sporting e dois acima do Benfica, terceiro classificado, enquanto o Arouca desceu à 14.ª posição, com seis pontos, mais um do que a zona de descida direta.



Três dias depois da derrota na visita ao campeão norueguês Bodo/Glimt (3-2), na abertura da Liga Europa, Vítor Bruno devolveu ao ‘onze’ Alan Varela, Vasco Sousa, Galeno e Pepê, contando pela primeira vez nas opções com o reforço Fábio Vieira, recuperado de lesão.



Os ‘dragões’ mostraram-se desde cedo ansiosos perante o bloco coeso do conjunto do uruguaio Gonzalo García, que manteve os titulares da vitória no terreno do lanterna-vermelha Farense (1-0), na última jornada da I Liga, e tentou desequilibrar nas transições.



Yalçin ameaçou a surpresa, aos 20 minutos, quando correspondeu à arrancada sob a esquerda de Amadou Danté com um remate às malhas laterais, fletido em Nehuén Pérez, por entre investidas desenquadradas de longe de Alan Varela (19) e Nico González (25).



As sucessivas perdas de bola condicionavam a manobra atacante do FC Porto, que quase puniu o desposicionamento do guarda-redes Nico Mantl na resposta a um cruzamento de Francisco Moura em cima da meia hora, não tivesse Pepê atirado sem oposição contra Boris Popović.



Indiferente à pressão contrária, o Arouca conseguiu prolongar os momentos com bola, mas ficou limitado a partir da expulsão de Güven Yalçin no ocaso da primeira parte, finalizada com uma defesa de recurso de Mantl ao toque involuntário de Tiago Esgaio na direção da própria baliza.



Gül entrou ao intervalo para fazer dupla atacante com Samu, que viria a desmontar a resistência dos ‘lobos’, aos 47 minutos, capitalizando um centro de Pepê na direita com uma conclusão às três tabelas, rumo ao quinto golo em outros tantos jogos pelo FC Porto.



Quatro minutos mais tarde, na sequência de uma saída de bola de Mantl, Nico González desarmou David Simão à saída da área forasteira e ampliou a diferença, que Galeno elevaria para 3-0, aos 57, com uma emenda de costas ao canto na direita de Alan Varela.



O Arouca rendia-se em definitivo e continuou em sobressalto até ao fim, vendo Gül falhar em zona frontal (70 minutos) e Samu (74) desperdiçar o ‘bis’, numa fase em que o FC Porto já moderava o ritmo, tendo em mente a receção aos ingleses do Manchester United, na quinta-feira, da segunda jornada da fase regular da Liga Europa.



Fábio Vieira esteve prestes a abrilhantar a reestreia pelos anfitriões com um pontapé de fora da área detido por Mantl (81 minutos), que seria desfeiteado pela última vez aos 85, quando Francisco Moura captou sob a esquerda uma abertura de Rodrigo Mora e tocou para Gül marcar pela segunda partida seguida como suplente utilizado.