O líder FC Porto somou esta segunda-feira a 11.ª vitória consecutiva na I Liga portuguesa de futebol, ao bater em casa o Gil Vicente, por 3-0, no jogo que encerrou a 19.ª jornada da competição.
FC Porto vence Gil Vicente e mantém distâncias na frente
Samu, aos 37 minutos, de grande penalidade, Martim Fernandes, aos 75, e William Gomes, aos 86, marcaram os golos da equipa comandada por Francesco Farioli, que ainda viu os gilistas ficarem reduzidos a 10 jogadores, face à expulsão de Martín Fernández, aos 69, apenas dois minutos após ser lançado em campo.
Os ‘dragões’ seguem isolados no topo da I Liga, com 55 pontos, mantendo os sete de vantagem sobre o Sporting, segundo, e 10 face ao Benfica, terceiro, enquanto o Gil Vicente perdeu o quarto posto para o Sporting de Braga e caiu para quinto, com 31.