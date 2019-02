O FC Porto entra este sábado em campo para defrontar o Vitória de Setúbal em jogo da 22.ª jornada da Liga Portuguesa. Os Dragões perderam quatro pontos nos últimos dois jogos (Vitória de Guimarães e Moreirense) e querem o regresso aos triunfos no campeonato com o intuito de manter a liderança da Liga. Do outro lado, estará o Vitória de Setúbal, treinado por Sandro Mendes, que garante que os sadinos vão tentar explorar as suas possibilidades no Estádio do Dragão. A partida tem início às 20h30. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto.