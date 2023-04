"Foi uma decisão fácil". Benfica renovou com Roger Schmidt

O salário e a cláusula de rescisão do técnico alemão vão aumentar. O treinador passa a ter uma cláusula de 30 milhões de euros.



Em nove meses no Benfica, levou a equipa ao primeiro lugar do campeonato. e aos quartos-de-final da Liga dos Campeões.



O Benfica defronta no domingo o Rio Ave.