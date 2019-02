O Benfica ganhou quinta-feira vantagem na corrida aos ‘oitavos’ da Liga Europa de futebol, ao vencer por 2-1 no estádio do Galatasaray, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da prova, disputado em Istambul. O avançado argentino Salvio inaugurou o marcador para a equipa lisboeta aos 27 minutos, na marcação de uma grande penalidade, mas o Galatasaray empatou aos 54, por intermédio do defesa congolês Luyindama, antes de o avançado suíço Seferovic consumar o triunfo benfiquista, aos 64. O Benfica, que nunca foi eliminado por uma equipa turca nas competições europeias, mas também nunca tinha conseguido vencer naquele país, recebe o Galatasaray dentro de uma semana, em 21 de fevereiro, no Estádio da Luz, em jogo com início às 20:00.