Gil Vicente regressa a vencer

Um golo de Murilo Souza, ainda antes do intervalo, permitiu ao Gil somar 3 pontos e regressar aos triunfos, após uma série de derrotas na I Liga. Fran Navarro falhou um penálti (53), mas a vitória interrompe uma série de seis derrotas consecutivas e sete jogos sem ganhar. Assim, o Gil Vicente afasta-se, à condição, da zona de `play-off` de manutenção na I Liga, subindo à 15.ª posição, com 12 pontos, menos um do que o Santa Clara, que é 14.º, e mais um do que o Famalicão, que defronta o Desportivo de Chaves na sexta-feira.