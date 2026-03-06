EM DIRETO
Golo de Rodrigo Pinheiro garante triunfo do Famalicão frente ao Arouca

Um golo do defesa Rodrigo Pinheiro garantiu o triunfo do Famalicão na receção ao Arouca, por 1-0, na abertura da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Estrela Silva - Lusa

A jogar em casa, os famalicenses chegaram à vantagem aos 82 minutos, com um golo de Rodrigo Pinheiro, com a equipa a somar a terceira partida consecutiva sem derrotas na I Liga, enquanto o Arouca averbou o segundo desaire seguido.

Com este resultado, o Famalicão, que venceu em casa pela quarta vez seguida, segue em sexto lugar, com 39 pontos, a um do Gil Vicente, quinto e que ainda não jogou nesta jornada, enquanto o Arouca é 11.º, com 26, sete pontos acima da zona perigosa da tabela.

