Grupo E, grupo da morte

Com a vitória da Bélgica sobre a Roménia, esta noite, todas as seleções do Grupo E têm três pontos amealhados, quando falta apenas uma jornada para terminar o primeiro capítulo desta fase final do Campeonato da Europa.

Um golo assinado por de Bruyne aos 80 minutos confirmou a tendência aberta logo aos dois minutos de jogo, quando Tielemans começou a desenhar o que seria a vitória belga numa partida em que a tecnologia de apoio ao VAR levou à anulação de mais um possível tento do avançado Lukaku, o que aconteceu pela terceira vez neste torneio.



A partida decorreu sob o signo da equipa liderada em campo por Kevin de Bruyne, mas a Roménia nunca deixou de procurar contrariar o ascendente belga e dispôs de várias oportunidades para fazer funcionar o marcador. De resto, os guarda-redes de ambas as equipas cotaram-se entre os melhores.



Após o termo da segunda jornada, a classificação do Grupo E só se define com recurso à diferença entre golos marcados e sofridos, já que todas as quatro seleções têm os três pontos correspondentes a uma vitória e uma derrota. A Roménia segue em primeiro lugar, secundada pela Bélgica, pela Eslováquia e pela Ucrânia.



Uma ordem que poderá sofrer alterações importantes no termo da terceira e última jornada deste que é o verdadeiro grupo da morte do Euro2024.