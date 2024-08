Hat-trick de Gyökeres na goleada em Faro

O Sporting esmagou o Farense na visita ao Algarve para o jogo de abertura da terceira jornada da I Liga. Gyökeres destacou-se pelos três golos marcados que contribuíram para o registo perfeito dos atuais campeões nacionais na nova temporada.

Gyökeres marcou aos 27, aos 41 (pen.) e aos 66 minutos, e já comanda a lista dos artilheiros do campeonato, com seis golos.



O autogolo de Lucas Áfrico, aos 69 minutos, e o fecho da contagem por Marcus Edwards, aos 81, selaram o terceiro triunfo dos campeões nacionais em outros tantos jogos já disputados na presente edição da Liga.



Com esta vitória, o Sporting lidera provisoriamente a prova, com nove pontos, mais três do que o quarteto formado por FC Porto, Famalicão, Moreirense e Vitória de Guimarães (todos com menos um jogo), enquanto o Farense ocupa a 18.ª e última posição, sem qualquer ponto averbado até ao momento.