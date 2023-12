Hat-trick de Mújica tira Arouca da zona de descida

O Arouca venceu hoje em casa o Gil Vicente por 3-0, com um ‘hat-trick’ de Rafa Mújica, em jogo da 14.ª jornada, e abandonou os lugares de descida da I Liga, ultrapassando os gilistas na classificação.

Já depois de Pedro Tiba falhar um penálti para os visitantes, aos 41 minutos, o avançado espanhol marcou os três golos (45+1, 61 e 78) que garantiram a terceira vitória no campeonato, e a segunda em casa, para os arouquenses.



O Arouca somou o terceiro jogo consecutivo sem perder e afastou-se dos lugares de despromoção, subindo provisoriamente à 13.ª posição, com 13 pontos, enquanto o Gil Vicente é agora 15.º, com 12, estando numa série de sete jogos sem ganhar na I Liga.