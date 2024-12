I Liga. Arouca- Santa Clara

O Arouca, 18.º e último da I Liga, com oito pontos, recebe o Santa Clara, quarto, com 27, em encontro da 14.ª jornada, marcado para as 15h30 deste domingo, com arbitragem a cargo de André Narciso, da associação de Setúbal.

O treinador do Arouca admitiu que o estatuto de lanterna-vermelha da I Liga de futebol afeta os jogadores, mas aponta a reação como "único caminho" para a receção ao Santa Clara, da 14.ª jornada.



Após a derrota da última ronda, diante do Estrela da Amadora (2-1), que ditou a queda do conjunto da Serra da Freita para o fundo da tabela classificativa, com apenas oito pontos, Vasco Seabra espera conseguir recuperar a equipa, crença cimentada pelo processo de evolução que diz ver nos atletas.





O treinador, que ainda não conseguiu qualquer triunfo ao comando dos 'lobos', no que reconhece ser o contexto mais difícil da sua carreira de treinador, considerou que o Arouca poderia estar noutra situação classificativa pelo futebol praticado e qualidade dos jogadores, apontando que tem sido infortunado em alguns jogos.







Do lado do Santa Clara o treinador Vasco Matos garantiu que a equipa “não olha para classificações” e alertou que “não existem jogos fáceis” a propósito da deslocação a Arouca para enfrentar o último classificado da I Liga de futebol.



“Não há jogos fáceis. Temos alertado muito para isso. Temo-nos focado muito naquilo que é o nosso trabalho, em melhorar a nossa equipa e olhar para os adversários sempre da mesma forma. Não olhamos para classificações", afirmou Vasco Matos, na antevisão do encontro frente ao Arouca a contar para a 14.ª jornada da I Liga.



Com nove vitórias e quatro empates, os açorianos têm sido apelidados de equipa ‘sensação’ do campeonato por estarem em quarto lugar, apenas atrás dos designados “três grandes”.



Em sentido inverso, o Arouca, ‘lanterna vermelha’ do campeonato, não vence há seis jogos (em todas as competições), tendo sido derrotado na última jornada pelo Estrela da Amadora (2-1).



Vasco Matos alertou que o Santa Clara tem de encarar o jogo com “muita ambição e seriedade”, independentemente da classificação do adversário.