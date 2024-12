I Liga. AVS - Sporting de Braga

O AVS, no 13.º lugar, com 10 pontos, defronta o Sporting de Braga, quinto classificado, com 20, no estádio do Clube Desportivo das Aves, no domingo, a partir das 20:30, num jogo que terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

O treinador do AVS disse que a equipa não pode prender-se aos erros e terá de ser corajosa frente ao Sporting de Braga, “um adversário teoricamente favorito”, na 12.ª jornada da I Liga de futebol, para este domingo.



“Podemos cometer erros, mas não nos podemos prender a eles. Precisamos de ter coragem para enfrentar um adversário teoricamente favorito, mas acredito que, com uma abordagem bem trabalhada e uma atitude competitiva, podemos discutir o jogo”, disse Daniel Ramos, na conferência de antevisão ao jogo na Vila das Aves.



O técnico elogiou a competência dos bracarenses e a experiência de Carvalhal, “talvez o técnico com mais jogos na I Liga em atividade”, recordando que os minhotos são “uma equipa que apenas perdeu fora de casa no Dragão (por 2-1), marcou golos em quase todos os jogos e está claramente focada em lutar pelos três primeiros lugares”.



“Sabemos que será um desafio difícil, mas o nosso foco está em nós próprios, nos nossos comportamentos e na nossa capacidade de sermos competitivos. A equipa tem de entrar em campo com mais alma, determinação, coragem e energia positiva”, sublinhou.





Já o treinador Carlos Carvalhal disse querer o foco dos jogadores do Sporting de Braga no que podem melhorar já na visita ao terreno do AVS, este domingo.



Os minhotos vêm de uma vitória clara para a Liga Europa, 3-0 ante os alemães do Hoffenheim, na quinta-feira, em casa, e nas últimas sete partidas, em quatro competições diferentes, averbaram cinco vitórias, um empate e só perderam uma vez, com o líder Sporting, em casa, por 4-2, na última ronda do campeonato.



Em sentido contrário, a equipa avense só tem um triunfo nos últimos oito jogos que realizou, alcançado sobre Os Sandinenses (2-0, fora), equipa do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional, para a Taça de Portugal, há mais de um mês.



O AVS mudou há duas semanas de treinador, com Daniel Ramos a substituir Vítor Campelos, mas a ter uma estreia aziaga, ao ser eliminado da Taça pelo Lusitano de Évora, também do Campeonato de Portugal, no passado sábado, e Carlos Carvalhal destacou o efeito psicológico dessa recente mudança, frisando estar à espera de uma “equipa ferida” por essa eliminação.







