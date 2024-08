I Liga. AVS - Vitória SC

O AVS, 12.º classificado, com um ponto, defronta o Vitória de Guimarães, quinto, com seis, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, este domingo, às 20:30, num jogo que terá arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.

O treinador Vítor Campelos disse que o AVS terá de “estar no máximo das capacidades e concentração” para derrotar o Vitória de Guimarães, ainda invicto e sem sofrer golos, na terceira jornada da I Liga de futebol.





“Como disse o Rui Borges, o Vitória tem um plantel de qualidade e extenso e todos têm dado uma boa resposta. Por isso, independentemente do ‘onze’ que o Vitória apresentar, de certeza que será forte. Teremos de estar no máximo das nossas capacidades e concentração. Estamos preparados e, respeitando sempre o adversário, queremos ficar com os três pontos”, disse Vítor Campelos, na antevisão ao jogo de domingo.





O técnico do AVS reconheceu que o ritmo competitivo das duas equipas é “um pouco diferente” - os vimaranenses têm mais cinco jogos disputados, por força da sua participação na Liga Conferência -, mas insistiu na ideia de que lidera um grupo preparado para o jogo que aí vem.





Já o treinador Rui Borges rejeitou que o Vitória de Guimarães possa acusar “sobranceria” associada ao ciclo triunfal em curso e prometeu um conjunto “focado” em derrotar o AVS, na terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.





Vitoriosa nos primeiros sete jogos oficiais da época, cinco para a fase de qualificação da Liga Conferência e dois para o campeonato, com 15 golos marcados e nenhum sofrido, a equipa de Guimarães está concentrada em manter esse registo no domingo, em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, embora esteja preparada mentalmente para “resultados menos positivos”.





O técnico de 43 anos lembrou, aliás, que “ganhar custa muito” e que “baixar a guarda vai sair caro”, na véspera de um jogo que se realiza após o triunfo caseiro sobre o Zrinjski Mostar (3-0) e antes da visita de quinta-feira à Bósnia-Herzegovina, para a segunda mão do play-off da Liga Conferência.