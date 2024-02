O Benfica goleou o Portimonense por 4-0, e mantém a pressão sobre o Sporting, na luta pela liderança do campeonato.

O treinador do Portimonense atribuiu o peso da derrota à precipitação dos jogadores.



O técnico dos encarnados elogia o desempenho do plantel e está otimista para os dois clássicos que se seguem, no Dragão e em Alvalade.