I Liga. Boavista - Estoril

O Boavista, 11.º classificado da I Liga, com três pontos, recebe o Estoril Praia, 14.º, com um, em encontro da quarta jornada, com pontapé de saída marcado para as 18:00 deste sábado e arbitragem a cargo de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Boavista, Cristiano Bacci, pediu uma equipa "pragmática" na receção ao Estoril Praia, na quarta jornada da I Liga de futebol, salientando que o adversário é mais forte do que os seus resultados recentes indiciam.



Ainda que os estorilistas, até ao momento, registem apenas um ponto no campeonato, o técnico italiano destacou as exibições conseguidas diante de Vitória de Guimarães (1-0) e Gil Vicente (0-0), com a certeza de que o encontro que se disputa no sábado poderá acarretar dificuldades.



"Eu acho que, apesar dos resultados, que são a coisa mais importante do futebol, conseguiram fazer jogos competentes contra o Vitória de Guimarães e o Gil Vicente. Demonstraram uma boa organização e também boas individualidades. Por isso, vou esperar um jogo difícil, no qual nós temos que ser pragmáticos e esperar o momento certo para mostrar a nossa qualidade", analisou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.





Depois de duas derrotas frente a Sporting de Braga e Famalicão, ambas por 1-0, o Boavista joga no seu reduto frente a um opositor que ocupa atualmente o 14.º posto, mas Bacci rejeita a ideia de ter uma maior responsabilidade em conseguir os três pontos face aos jogos anteriores, decorrente de algum eventual favoritismo que possa assumir no encontro.





Do lado do Estoril Praia, o treinador Ian Cathro, considerou que os problemas que afetam o Boavista não terão “importância nenhuma” para o jogo entre os dois emblemas, da quarta jornada da I Liga de futebol.





O emblema ‘axadrezado’ tem passado por dificuldades administrativas que levaram a que a FIFA impedisse a inscrição de novos jogadores para esta época, mas Cathro não espera encontrar um adversário limitado por esse facto.





"Estou a ver uma equipa agressiva, focada e que consegue pôr muita intensidade no jogo. O Boavista tem muitas armas ofensivas quando consegue acelerar o jogo. A nível de transição, eles conseguem criar perigo quase sempre. Olho para os jogos, não para o que anda à volta dos clubes. Para mim, isso não tem importância nenhuma, eu olho para cada jogo e cada equipa e sabemos que vamos ter um jogo muito difícil", analisou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.





As duas equipas enfrentam momentos desportivos adversos – o Boavista apenas venceu na jornada inaugural, tendo somado dois desaires nas jornadas que se seguiram, ao passo que o Estoril Praia apenas na jornada anterior alcançou o primeiro ponto na I Liga –, mas o responsável técnico do emblema da Linha de Cascais recusa ‘avaliar prejuízos’ relativamente a pontos já perdidos.