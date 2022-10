I Liga. Boavista - Marítimo

O Boavista, quinto classificado, com 15 pontos, recebe o Marítimo, 18.º e último, ainda a 'zeros', este domingo, às 15:30, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da nona jornada da I Liga, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

O Boavista tem de “minimizar os erros” da goleada sofrida em Famalicão para recuperar “um bom início de época” face ao lanterna-vermelha Marítimo, no domingo, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, apelou hoje o treinador Petit.



“[Espero] Uma boa reação ao último jogo. Analisámos, corrigimos e preparámo-nos para um duelo extremamente difícil em casa, onde temos dado boas respostas. Vínhamos de três vitórias e não queríamos esse resultado, mas não podemos fazer nada sobre o que está para trás e temos de olhar em frente”, frisou o técnico, em conferência de imprensa.





Depois de terem alcançado três triunfos consecutivos antes da paragem do campeonato para os compromissos das seleções nacionais, os ‘axadrezados’ voltaram à competição com uma goleada em Famalicão (0-4), que configurou a derrota mais folgada da época.





Já o treinador do Marítimo lembrou que o emblema insular está há 38 anos consecutivos na I Liga de futebol, garantindo que vai fazer o 39º na próxima temporada, apesar de ocupar o último lugar, sem qualquer ponto somado.



Na antevisão à visita ao Boavista, da nona jornada da I Liga, João Henriques abordou o lance caricato na ronda anterior frente ao Casa Pia, que culminou com a expulsão do lateral Vítor Costa e a marcação de grande penalidade que deu a vitória aos lisboetas (2-1). Apesar de reconhecido o erro pelo Conselho de Arbitragem, o atleta maritimista vai cumprir na mesma a suspensão, falhando o embate no Bessa.



“Aquilo que foi dito, tanto por mim como pelo clube no final do jogo, está dito, é passado. O Marítimo tem 38 anos consecutivos na I Liga e vai fazer o 39.º na época seguinte. Esta é a nossa convicção. Não conseguimos controlar o que está para trás, mas conseguimos o que está para a frente e, é isso que vamos fazer”, destacou o técnico, de 49 anos.



O sucessor de Vasco Seabra no comando técnico ‘verde rubro’ admitiu que o plantel se sentiu injustiçado, o que fez com que “a família maritimista ficasse mais unida, porque sabe que está melhor e muito perto de conquistar pontos”.