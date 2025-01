O forte nevoeiro que se faz sentir na ilha da Madeira interrompeu a receção do Nacional ao FC Porto, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, quando ainda não estavam decorridos 15 minutos do encontro. O árbitro Tiago Martins interrompeu a partida na Choupana devido à pouca visibilidade no terreno de jogo, quando o resultado estava ainda em 0-0.