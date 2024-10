I Liga. CD Nacional - SL Benfica

O jogo entre o CD Nacional e o SL Benfica foi suspenso ao minuto oito. As equipas receberam ordens para regressar às cabines, perante um forte nevoeiro que se instalou no estádio da Choupana, na Madeira.

O forte nevoeiro que se faz sentir na ilha da Madeira interrompeu à pouco a receção do Nacional ao Benfica, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, quando estavam decorridos nove minutos de jogo.



O árbitro, Gustavo Correia, interrompeu a partida na Choupana devido à parca visibilidade no terreno de jogo, quando o resultado estava ainda em 0-0, e as duas equipas recolheram aos balneários.



Desde o início da partida entre os ‘encarnados’, terceiros classificados do campeonato, e o Nacional, 17.º, que o jogo foi ‘pausado’ em diversos momentos, com protestos da bancada e também de alguns jogadores em campo.





O Nacional, que ocupa o 17.º lugar, com os mesmos cinco pontos de Boavista e Estrela da Amadora, recebe o Benfica, terceiro classificado, que tem 16, em partida a contar para a oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendada para este domingo, com início às 18h00, e arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.



O que disseram os treinadores



O treinador Tiago Margarido afirmou que o Nacional vai defrontar o "melhor Benfica da época", pedindo que a sua equipa seja "inteligente", em jogo relativo à oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.



"Não vamos ter a bola durante o tempo que gostaríamos de a ter, até porque o Benfica é uma equipa de grande qualidade, portanto temos que ser muito inteligentes a defender, compactos, unidos e aguerridos nesse momento", disse, na antevisão ao embate com as 'águias', sobre a melhor forma de parar a formação benfiquista.



Depois de perder em casa frente ao campeão nacional Sporting (6-1) e do desaire na receção ao Sporting de Braga (3-0), Tiago Margarido admite que, apesar das derrotas pesadas, o grupo tirou "ilações importantes", pois "esses erros fizeram a equipa crescer na abordagem aos jogos seguintes".



"Fomos competitivos durante 77 minutos [frente ao Sporting de Braga] e, com um detalhe, o jogo foi para o lado do adversário", disse, acrescentando que o Nacional é hoje uma "equipa em crescimento, mas que está cada vez mais forte e a melhorar" de dia para dia.







Do lado do treinador do Benfica, Bruno Lage, disse que a equipa tem de apresentar no domingo a sua melhor versão, do atual ciclo de jogos, para vencer o Nacional, na oitava jornada da I Liga de futebol.

Os ‘encarnados’ viajam até à Madeira para encerrar o primeiro ciclo se seis jogos do técnico ao ‘leme’ da equipa e poucos dias após o triunfo sobre o Atlético de Madrid (4-0), partida para a qual o treinador tinha apelado aos jogadores para que “a melhor versão de cada um viesse ao de cima”.“E o desafio para amanhã [do domingo] é no mesmo sentido, mas a melhor versão da equipa nestes cinco jogos tem de surgir para fecharmos este ciclo de seis jogos com uma vitória, porque só assim é que faz sentido”, apelou o treinador ‘encarnado, em conferência de imprensa, no Seixal.Lage, de resto, repetiu a ideia pelo menos cinco vezes nas várias respostas que deu aos jornalistas, incluindo quando foi questionado sobre se os rivais olham, agora, para o Benfica de forma mais atenta.