I Liga em Direto. Belenenses vs Arouca

O Belenenses SAD, 18.º e último classificado, com oito pontos, recebe este domingo o Arouca, 15.º, com 14, no Estádio Nacional, em Oeiras, às 20:30, para a 17.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de David Silva, da associação do Porto.

O treinador do Belenenses SAD apontou para um futuro melhor do que os recentes jogos na I Liga de futebol e começar a inverter a tendência negativa na receção ao Arouca, da 17.ª jornada.



“Temos tido sempre uma lógica de encarar cada jogo para ir à procura de os vencer e amanhã [domingo] será esse o nosso pensamento, independentemente do que está para trás. Queremos que o futuro seja melhor e temos trabalhado para inverter esta tendência”, afirmou Filipe Cândido, em videoconferência de imprensa de antevisão.



Apesar de não considerar o Arouca o “adversário ideal” para procurar o tão desejado triunfo, após cinco desaires consecutivos, sem qualquer golo marcado, que deixam o Belenenses SAD na lanterna-vermelha da tabela, o técnico mantém o espírito positivo.



Já o treinador do Arouca admitiu que a deslocação ao terreno do Belenenses SAD pode valer mais do que três pontos, já que pode travar um adversário direto na luta pela manutenção na I Liga de futebol.

“São três pontos garantidos para a equipa que sai com eles e não permite à outra equipa que os some. Isso pode reforçar um distanciamento na tabela classificativa. Por isso, perspetivo um jogo equilibrado, muito pensado, até porque o Belenenses SAD tem demonstrado uma grande evolução na forma de jogar”, perspetivou Armando Evangelista.Apesar das cinco derrotas consecutivas do adversário, que ocupa o último lugar da tabela, com oito pontos, o técnico arouquense destacou a evolução do processo ofensivo e a quantidade de oportunidades criadas na última jornada, na derrota por 2-0 no terreno do Vizela.