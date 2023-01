I Liga em direto. Boavista FC - Gil Vicente FC

O Boavista, 13.º classificado, com 17 pontos, mas menos um jogo, recebe o Gil Vicente, 16.º e antepenúltimo, com 12, este domingo, a partir das 20h30, na partida de conclusão da 15.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

O Boavista está confiante para retornar à I Liga de futebol 57 dias depois com uma vitória na receção ao Gil Vicente, este domingo, interrompendo seis rondas consecutivas sem vencer, reconheceu o treinador Petit.



“Gostávamos de competir, mas vemos nos treinos uma equipa com muita confiança, a trabalhar bem e a querer recomeçar bem contra um adversário que atravessa um bom momento. Estamos confiantes em dar uma boa resposta e reiniciar bem o campeonato, que é o nosso principal objetivo”, estabeleceu o técnico, em conferência de imprensa.





Depois da paragem imposta pelo Mundial2022, os ‘axadrezados’ deveriam ter reatado a I Liga na visita ao Estoril Praia, em 28 de dezembro de 2022, mas uma avaria elétrica no Estádio António Coimbra da Mota adiou o encontro da 14.ª jornada para 09 de fevereiro.





Já o treinador Daniel Sousa disse que “o que faz a performance é a semana de trabalho”, mostrando ambição num “bom jogo” do Gil Vicente no terreno do Boavista, domingo, da 15.ª jornada da I Liga de futebol.



Questionado sobre uma possível titularidade de Né Lopes no eixo defensivo, dada a dúvida em torno de Rúben Fernandes (lesionado, vai ser reavaliado no sábado) e a ausência certa de Lucas Cunha, castigado, o técnico da equipa de Barcelos mostrou confiança no jovem central.



“O Né [Lopes] treinou sempre da mesma forma desde que cá cheguei, com um nível bastante alto, e sei que se for preciso estará apto para responder à nossa exigência. O que faz a performance é a semana de trabalho e quando se treina bem, como ele e todos os outros, está-se mais perto de jogar bem também”, disse.



Daniel Sousa disse esperar “um jogo difícil”, tendo destacado o peso do apoio dos adeptos boavisteiros: “é um jogo fora, numa casa que se prevê que vá estar cheia por vontade do Boavista [campanha para sócios], vai ser difícil jogar lá”, anteviu, em conferência de imprensa.