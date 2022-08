I Liga em Direto. Boavista - Santa Clara

O Boavista, quinto colocado, com três pontos, recebe o Santa Clara, 10.º, este domingo, às 15:30, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da segunda jornada do campeonato, com arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.

O Boavista necessita de “dar continuidade” à estreia vitoriosa na I Liga de futebol na receção ao Santa Clara, no domingo, da segunda jornada, vincou hoje o treinador Petit, novamente impedido de utilizar os sete reforços dos ‘axadrezados’.



“Temos de olhar para aquilo que podemos fazer e dar continuidade ao trabalho. Foi isso que trabalhámos esta semana para começarmos bem em nossa casa e com o apoio dos nossos adeptos. Vai ser fundamental entrar bem no jogo para puxar por eles, esperando que nos possam ajudar durante os 90 minutos e trabalhemos para conseguirmos os três pontos e iniciar bem a época em casa”, observou o técnico, em conferência de imprensa.





A inscrição dos sete reforços contratados pelo Boavista para 2022/23 continua bloqueada junto da Liga de clubes e vai condicionar pelo segundo encontro consecutivo as opções das ‘panteras’, que até iniciaram o campeonato a vencer na visita ao Portimonense (1-0).







Já o treinador do Santa Clara, Mário Silva, diz acreditar que a equipa vai estar “mais capaz” no próximo jogo frente ao Boavista, comparativamente ao encontro da jornada inaugural da I liga de futebol.



“Acredito que possamos estar no próximo jogo mais capazes de o que tivemos no anterior. É esse o nosso objetivo. Sabendo que o Boavista a jogar em sua casa - e eu conheço bem o Boavista - torna a tarefa difícil para qualquer adversário”, declarou.



O técnico dos açorianos, que passou pelo Boavista enquanto treinador e jogador, falava hoje em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao estádio do Bessa.



Sobre o encontro anterior frente ao Casa Pia (empate a zero em casa), Mário Silva realçou que a formação açoriana teve “coisas interessante”, mas não teve a “consistência ideal”.



“Tivemos momentos de qualidade, não tivemos foi a consistência que temos de ter”, assinalou.



O treinador disse que o “grande objetivo” do Santa Clara é apresentar uma equipa “competitiva” quando “muitos jogadores estão no período de adaptação”.



Mário Silva alertou ainda que o Boavista vai aparecer “confiante” no encontro, uma vez que vem de uma vitória conseguida no terreno do Portimonense (1-0).