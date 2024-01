I Liga em direto. Estoril Praia - Moreirense

O Estoril Praia, 12.º classificado da I Liga, com 17 pontos, e o Moreirense, sexto, com 26, defrontam-se este sábado às 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Lisboa.

O treinador do Estoril Praia realça o “talento individual” do plantel e do treinador do Moreirense, adversário que irá receber este sábado, em jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol.



Na conferência de imprensa de antevisão, Vasco Seabra elogiou o emblema minhoto, no qual trabalhou na segunda metade da época 2020/21.



“O Moreirense juntou vários fatores, que têm que ver o talento individual dos seus jogadores e o talento do seu treinador e obviamente que nos apresentou, e tem vindo a demonstrar, qualidade no que tem sido o seu desempenho. Antes desta derrota [4-1 frente ao Casa Pia], penso que nos últimos sete jogos não tinha perdido”, analisou ainda Vasco Seabra.



O técnico ‘estorilsta’ mostrou-se ainda apostado em recuperar dos mais recentes desaires, frente a Sporting (5-1, no campeonato) e FC Porto (4-0, na Taça de Portugal), cujas diferenças justificou com a “exposição” que estes opositores conseguem explorar, e a “qualidade individual” dos jogadores de ‘leões’ e ‘dragões’.





“É um facto que essa exposição trará dificuldades, em determinados momentos, quando não conseguimos ser tão fortes no momento da pressão ou da perda da bola, contra estas equipas naturalmente que a exposição é maior, porque a qualidade individual também é muito grande”, reconheceu Vasco Seabra.







Já o treinador Rui Borges refere que o Moreirense se deve apresentar com “foco e concentração” perante o Estoril Praia, uma equipa que “gosta de ter bola”, na partida da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Convencido de que a equipa minhota viveu “um jogo menos conseguido” ao perder por 4-1 na receção ao Casa Pia, em desafio da ronda anterior, na segunda-feira, o técnico de 42 anos frisou que os ‘cónegos’ estão no sexto lugar, “uma posição boa”, e perspetivou “um ciclo de dois meses com bons jogos”, frente a adversários como FC Porto, Sporting de Braga e Sporting, que vai proporcionar dificuldades.



“Os jogos que aí vêm vão ser três vezes mais difíceis do que os anteriores. O foco e a concentração têm de ser ainda maiores. O compromisso e o trabalho têm de estar inerentes do princípio ao fim do jogo. Vamos ter um seguimento de jogos bons”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, reduto do Estoril Praia.



A visita ao 12.º classificado da I Liga portuguesa acontece depois de os ‘canarinhos’ sofrerem duas goleadas, perante o Sporting, para o campeonato (5-1), e o FC Porto, para a Taça de Portugal (4-0), mas o técnico considerou que esses resultados foram exceções numa equipa com valia atacante que vai exigir coesão aos vimaranenses.





RTP c/Lusa