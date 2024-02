I Liga em direto. Estrela - Chaves

O Estrela da Amadora, 16.º, com 21 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 17.º, com 17, este sábado, às 18:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, em duelo que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador Sérgio Vieira rejeita que a luta direta entre Estrela da Amadora e Desportivo de Chaves confira “especial motivação” ao duelo da I Liga de futebol, mas admitiu tratar-se de “uma oportunidade clara” para vencer.



“Do outro lado, está uma equipa motivada, que ganhou o último jogo em inferioridade numérica, e vem jogar contra um adversário direto. Esse ADN sempre fez parte de nós, com a nossa forma de estar ambiciosa, que respeita os objetivos do clube e dos adeptos. Quando assim é, entregamo-nos de corpo e alma à causa. Não é por estar numa luta direta que vai ter uma especial motivação”, salientou o treinador dos amadorenses, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 23.ª jornada, no sábado.





Na última jornada, o Estrela da Amadora perdeu por 2-0 no Dragão, depois de regressar aos triunfos com um 3-0 na receção ao Portimonense, ao passo que o Desportivo de Chaves, a precisar de pontos com urgência, conquistou uma importante vitória contra o Boavista, por 2-1.





Do lado do Desportivo de Chaves o treinador Moreno disse que haverá dificuldades de parte a parte na visita ao Estrela da Amadora, para a 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, afirmando “fazer sentido” voltar a vencer na Reboleira.



Depois do regresso às vitórias na receção ao Boavista (2-1), o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo classificado, com 17 pontos, visita o Estrela da Amadora, em 16.º, com 21 pontos, os mesmos de Rio Ave e Estoril Praia.



O treinador dos transmontanos espera um encontro “com a mesma alma e o mesmo espírito dos últimos jogos”, num estádio “difícil”, garantindo, porém, que haverá dificuldades de parte a parte.



“Depois de uma vitória é normal que haja caras mais felizes, mais alegria, mas aquilo que sinto, de algum tempo para cá, é um grupo cada vez mais identificado, mais unido. É assim que vamos encarar o jogo de amanhã [sábado], sabendo que é difícil para nós, mas não tenho dúvidas que, do lado de lá, também sabem que vão ter um jogo difícil”, frisou o treinador, na conferência de antevisão à partida.



Moreno assegurou que o Desportivo de Chaves está “forte” e ciente de que, a cada jornada que passa, os jogos se tornam “mais decisivos”.





RTP c/Lusa