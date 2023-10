I Liga em direto. Estrela - FC Famalicão

O Estrela da Amadora, 11.º classificado, com oito pontos, recebe o Famalicão, oitavo, com 12, este domingo, às 18:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da nona ronda da I Liga, com arbitragem de Carlos Macedo, da associação de Braga.

O Estrela da Amadora, da I Liga de futebol, conquistou, pela primeira vez, duas vitórias seguidas nesta temporada, mas vai “lutar ao máximo para que a melhor fase ainda esteja para vir”, disse o treinador Sérgio Vieira.



Dois triunfos por 1-0, o primeiro na visita ao Casa Pia, antes da paragem para seleções nacionais, e o segundo na visita a Vila Meã, na Taça de Portugal, já depois da paragem, deixam o Estrela da Amadora com perspetivas de um bom resultado com o Famalicão.



“Temos de ser capazes de ganhar qualquer jogo do campeonato, com as características distintas. A melhor fase tem de ser a que queremos que apareça pela frente. Temos de olhar para o que queremos viver no futuro e lutar ao máximo para que a melhor fase ainda esteja por vir. Isso também é reflexo da minha forma de estar e liderar”, realçou.





Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da nona jornada da I Liga, o técnico do conjunto ‘tricolor’ deixou elogios ao Famalicão, que iniciou bem a temporada, com poucos golos sofridos nas primeiras rondas, mas vem de uma igualdade e uma derrota.





Já o treinador João Pedro Sousa considera que a pausa competitiva “não foi positiva” para o Famalicão, antes da visita ao Estrela de Amadora, equipa que o tem “impressionado”, na nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Fruto do adiamento do jogo com o Camacha, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, devido à impossibilidade de aterragem na Madeira do voo em que seguiam os famalicenses em 22 de outubro, a equipa minhota atravessa um ‘jejum’ de 20 dias sem provas oficiais, circunstância que afeta um grupo que tem de crescer.



“Para nós a pausa não foi positiva. Foram demasiados dias sem competir e, nesta fase, precisamos muito de competir. Estamos a falar de um plantel que tem 10 semanas de trabalho e que precisa de treinar e de jogar. Temos de melhorar, embora já estejamos a fazer coisas bem”, disse, na antevisão ao encontro com os ‘tricolores’, marcado para as 18:00 de domingo, na Amadora.



O ‘timoneiro’ de 52 anos vincou que “o treino não substitui a competição”, apesar de o Famalicão, derrotado na jornada anterior do campeonato, na receção ao Vitória de Guimarães (3-1), em 08 de outubro, ter tido mais tempo para preparar a visita ao Estádio José Gomes.



João Pedro Sousa disse esperar “um jogo de elevado grau de dificuldade”, até porque, a seu ver, nenhuma equipa foi “superior ao Estrela” nas oito anteriores jornadas do campeonato.





RTP c/Lusa







Veja aqui o resumo vídeo deste jogo após o termino da partida.