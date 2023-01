I Liga em direto. FC Paços de Ferreira - Desportivo de Chaves

O Paços de Ferreira, último classificado, com dois pontos, defronta o Desportivo de Chaves, 10.º, com 19 pontos, no estádio Capital do Móvel, este domingo, às 15h30, num jogo que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

O treinador César Peixoto disse na antevisão ao jogo frente ao Chaves que o Paços de Ferreira vai “tentar ser competitivo” frente a um adversário “confiante e consistente”, apontando a vitória como objetivo único da 15.ª jornada da I Liga de futebol.



“O Chaves tem feito um grande campeonato, tem bons jogadores e um bom meio campo, que é muito ofensivo. É uma equipa confiante, estável e vai tentar jogar no nosso erro. Será um jogo difícil, mas todos vão ser uma guerra. E mais importante que vermos um jogo espetacular em termos estéticos é ganharmos. Vamos tentar ser competitivos contra uma equipa confiante e consistente”, disse César Peixoto.





O técnico pacense, de regresso ao clube do qual foi despedido em outubro, admitiu que o Paços “poderá estar intranquilo em alguns momentos”, face ao último lugar no campeonato e ainda sem vitórias oficiais na época, mas preferiu destacar o aspeto mental, lembrando que “todos os jogos serão uma guerra” e o de domingo não será exceção.





Já do lado do Desportivo de Chaves, Vítor Campelos, treinador vimaranense, disse que espera um jogo competitivo frente ao Paços de Ferreira, para a 15.ª jornada da I Liga de futebol, numa altura em que “os pontos são extremamente importantes” e faltam reforços.



“Sabemos que vai ser um jogo a faltar 20 jornadas e, [em] cada [uma] que passa, os pontos são extremamente importantes. Sabemos que quando estamos numa posição delicada, agarramos com todas as forças às nossas possibilidades e nós temos de estar preparados para isso”, destacou.





Ainda assim, o técnico garante que os jogadores irão lutar pelo triunfo, numa altura em que o emblema flaviense ocupa o 10.º da tabela classificativa, em igualdade com o Arouca, o Rio Ave e o Portimonense, com 19 pontos, enquanto o Paços de Ferreira soma apenas dois em 14 jornadas, sendo último classificado da I Liga.



“Teremos de ser um Chaves muito competitivo, muito concentrado, muito focado e a querer demonstrar, desde o início do jogo que vamos [disputá-lo] e que queremos, respeitando muito o nosso adversário, que tem qualidade, que queremos ficar com os três pontos”, salientou.