I Liga em Direto. Gil Vicente - Paços de Ferreira

O duelo entre o Gil Vicente e o Paços de Ferreira encerra hoje a primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, em vésperas da participação dos gilistas na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Os gilistas e os pacenses são os últimos a estrearem-se na edição 2022/23, numa jornada em que só dois dos três ‘grandes’, Benfica e o campeão FC Porto, triunfaram, nas receções ao Arouca (4-0) e Marítimo (5-1), respetivamente.



O jogo de ‘cartaz’ da ronda um, entre Sporting de Braga e o outro ‘grande’ Sporting, terminou com um empate a três golos.





O Gil Vicente recebe o Paços de Ferreira em partida da jornada inaugural da I Liga portuguesa, agendada para as 20:15 de segunda-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.