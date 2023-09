I Liga em direto. SC Braga - Sporting CP

Sporting de Braga, 12.º classificado, com três pontos, e Sporting, terceiro, com nove, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.

O “objetivo único” do Sporting de Braga é vencer o Sporting, domingo, na quarta jornada da I Liga de futebol, aproveitando a onda positiva do apuramento para a Liga dos Campeões, frisou o treinador Artur Jorge.



Os bracarenses, que venceram, terça-feira, na Grécia, o Panathinaikos (1-0), na segunda mão do play-off, e entraram na fase de grupos da ‘Champions’ pela terceira vez na sua história, querem aproximar-se dos primeiros lugares do campeonato, sendo que, com três pontos, estão a seis dos líderes Vitória de Guimarães, FC Porto e Sporting, mas com menos um jogo.





O Sporting de Braga adiou o jogo da terceira jornada, com o Moreirense, para preparar a partida decisiva de Atenas, pelo que o treinador considerou que somar três pontos na receção ao Sporting tem uma “importância muito grande”.





Também o Sporting deseja triunfar na visita ao Sporting de Braga, da quarta ronda da I Liga de futebol, e amenizar a ‘inveja’ sentida pela presença do adversário na ‘Champions’, assumiu o técnico Rúben Amorim, que os felicitou.



“Antes de mais, dar os parabéns ao Sporting de Braga pela presença justa [na Liga dos Campeões], pelo campeonato que fizeram. Mostraram ser melhores do que os adversários e a entrada na fase de grupos ajuda o país. Obviamente, que olhamos com alguma inveja, porque queríamos estar lá. Nada melhor do que este jogo para seguir o nosso caminho para lá estarmos no próximo ano”, afirmou, em conferência de imprensa de antevisão.



No auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rúben Amorim abordou o que será necessário fazer em Braga para superar os minhotos, repletos de atletas “experientes”.



“Queremos implementar o nosso jogo e ter o domínio do mesmo, sabendo que vamos defrontar uma equipa com jogadores muito experientes e num bom início de época. Se tiver de ser um jogo com muitos golos, que sejam do Sporting. É importante não sofrer, costumamos fazer sempre golos, portanto a abordagem vai ser sempre a mesma. Têm muitos jogadores de talento, mas estamos preparados”, disse o treinador sportinguista.