I Liga em direto. SL Benfica - Gil Vicente

O Benfica recebe o Gil Vicente este domingo, em partida da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Tiago Martins (AF Lisboa).

O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, diz que este domingo o Benfica vai encontrar um adversário que “tem uma ideia clara de todos os momentos do jogo” e “muito corajoso, a jogar até mesmo no último terço do campo”, mas destacou também o momento de forma da sua equipa.



“Sabemos que jogar contra eles é sempre difícil, mas também estamos num bom momento da época e estamos confiantes para fazer um jogo muito bom no nosso estádio. Precisamos de fazer um jogo muito bom para ganhar”, frisou o treinador.





A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar no campeonato, a um ponto do líder Sporting, que viu o jogo adiado frente ao Famalicão, por falta de policiamento. Em caso de vitória os 'encarnados' podem ficar a liderar à condição.







Já o treinador do Gil Vicente quer uma equipa “com coragem para ter bola” na deslocação este domingo ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, na 20.ª da I Liga portuguesa de futebol.



“Sabemos que temos de ser uma equipa organizada e com coragem para ter a bola, porque o Benfica não gosta dos momentos do jogo em que não tem a posse. Temos de provocar essas situações, ligar bem o nosso jogo e ter confiança para criar situações de perigo no último terço e finalizar”, partilhou Vítor Campelos, na antevisão à partida.



Em conferência de imprensa, de antecipação ao jogo, o treinador do emblema barcelense reconheceu que a sua equipa “está confiante”, depois de ter amealhado duas vitórias consecutivas, frente a Portimonense e Vitória e Guimarães, mas, ainda assim, antecipou dificuldades para este desafio na Luz.



“Estes seis pontos seguidos foram importantes, mas o campeonato é uma maratona e, amanhã [domingo], temos uma 'prova de 100 metros’ frente ao Benfica. Respeitamos o adversário, mas também estamos confiantes na nossa qualidade. Espero resolver os problemas que o Benfica nos vai colocar, para tentar trazer os três pontos”, acrescentou.





