I Liga em direto. Sporting CP - Desp. Chaves

O Sporting recebe o Desportivo de Chaves este sábado, em encontro da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para às 20:30, no Estádio José Alvalade, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

O treinador do Sporting disse na conferência de imprenda de antevisão ao jogo deste sábado que cinco pontos de atraso na luta pelo título da I Liga portuguesa de futebol não retiram ambição à sua equipa, mas assumiu que vai voltar a pensar “jogo a jogo”.



Em conferência de imprensa de antevisão do encontro da quarta jornada, frente ao Desportivo de Chaves, Ruben Amorim recusou “fazer mais contas” em relação ao título, mas assumiu que, se referir insistentemente os cinco pontos de atraso, os seus jogadores vão ficar “ansiosos”.



“Vamos voltar à nossa base de jogo a jogo. Estamos cinco pontos atrás dos nossos rivais e muitos pontos atrás no panorama geral dos clubes, temos de ter noção disso. Não nos tira ambição nenhuma. Mas eu conheço os meus jogadores, se estamos sempre a tocar no assunto dos cinco pontos, eles vão começar a sentir-se ansiosos”, admitiu, na sala de imprensa da Academia de Alcochete.





Nesse sentido, assumiu que o objetivo dos ‘leões’, após a derrota por 3-0, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, é “começar a ter vitórias atrás de vitórias, jogando um jogo de cada vez”. Garantiu ainda que o jogo com os trasmontanos foi preparado “como um jogo de Liga dos Campeões” e admitiu começar a preparar a equipa para o ciclo exigente que se aproxima.





Do lado do Chaves o treinador Vitor Campelos afirma estar ciente das “dificuldades” que vai encontrar, mas quer “fazer história” em Alvalade e somar o primeiro triunfo para a I Liga portuguesa de futebol frente ao Sporting.



“Como é óbvio vamos defrontar um adversário do valor do Sporting. É certo que o Chaves nunca ganhou em Alvalade e, por isso, é ainda um fator maior de motivação para nós. Queremos fazer história”, reiterou Vítor Campelos na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Sporting.



Campelos espera “muitas dificuldades”, mas garantiu que a sua equipa também quer mostrar o seu valor em Alvalade.



Ainda que sem o capitão João Teixeira disponível, por castigo, devido a expulsão no último jogo frente ao Vizela (1-1), e sem revelar lista de convocados, o treinador frisou que tem “todo o plantel disponível” e que acredita no trabalho dos seus jogadores, “independentemente de quem joga”.



“As equipas grandes, muitas das vezes, dão grande ênfase quando falta alguma pedra basilar na sua equipa. A nós acontece o mesmo, não temos o [João] Teixeira neste jogo, mas, com toda a certeza, quem vai jogar vai dar uma boa resposta, tem a nossa total confiança e, por isso, tenho a certeza que vai fazer um bom jogo”, vincou.



Questionado sobre a saída de Matheus Nunes dos ‘leões’, Vítor Campelos referiu que equipas como o Sporting têm muitas soluções disponíveis no plantel.



“O Sporting é sempre o Sporting, um adversário que luta sempre para ser campeão. Independentemente dos jogadores que joguem, tem um plantel recheado de bons jogadores. É uma equipa que tem grande qualidade técnica, forte, quer no jogo interior, quer no ataque à profundidade”, frisou Vítor Campelos.